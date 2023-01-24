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Глава МЭА: отсутствие российского газа и активизация спроса КНР осложнят следующую зиму в Европе

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Global Look Press

Резкое сокращение поставок российского газа в связи с международными санкциями, активизация спроса на энергоресурсы со стороны Китая после коронавирусных локдаунов и общая ограниченность предложения осложнят прохождение европейскими странами следующего отопительного сезона. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью газете Handelsblatt.

«Отсутствие российского газа, возвращение Китая в качестве импортера, небольшой рост предложения. Эти три фактора влияют на то, что следующая зима — если она окажется обычной, а не такой теплой, как нынешняя, — будут представлять собой вызов», — предостерег Бирол.

По его словам, в настоящее время внешняя конъюнктура находится на относительно благоприятном уровне. Это связано в первую очередь с аномально высокой температурой в европейском регион. Однако властям Евросоюза (ЕС) еще рано себя обнадеживать.

«Сейчас правительства стран Европы удовлетворены относительно высокими температурами. Но я боюсь, что они радуются слишком сильно», — посетовал Бирол.

24 января стоимость февральского фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в Нидерландах опустилась до $670 за тысячу кубометров. Таким образом, цены на природный газ в Европе к середине января снизились уже на 25%.

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