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Производитель «Смешариков» рассказал о влиянии санкций и намерении запустить линию одежды

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Студия Анимации «Петербург»

У российских производителей мультфильмов, экспортирующих контент за границу, возникли проблемы в расчетах с партнерами, а некоторые западные контрагенты приостановили импорт. Об этом в разговоре с изданием РБК рассказала Юлия Немчина, гендиректор анимационной компании «Рики», производящей мультсериалы «Смешарики» и «Фиксики».

По словам Немчиной, продажи контента иностранным государствам приносили компании до 2022 года около 40% выручки, по итогам прошлого года показатель сократился до 25%. Франшиза «Смешарики» пользуется популярностью в США, странах Азии и Латинской Америки.

Прогнозируемый на 2022 год международный бюджет организация не реализовала на 30 — 40%. Этот пробел компенсировали прокатом полнометражного фильма «Финник», сборы в России которого составили 442 млн руб., учитывая страны СНГ — 460 млн руб.

Как отметила гендиректор «Рики», в этом году франшизе «Смешарики» исполняется 20 лет. В связи с этим, в том числе, компания запланировала заняться дистрибуцией песен из сериала на стриминговые сервисы, а также запустить линию одежды для взрослых и детей.

Во второй половине декабря генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева рассказала, что арт-директор компании Салават Шайхинуров изначально рисовал образы персонажей из «Смешариков» для шоколадной фабрики, из-за чего появилась идея назвать проект «Сластены».

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