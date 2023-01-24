«Ъ»: в России замедлился темп производства водки у ряда компаний

В России в 2022 году у ряда крупнейших производителей водки отмечается замедление темпов роста. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В частности, производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34%, до 6,32 млн декалитров.

В Beluga Group отметили, что на сокращение объема оказали влияние санкции. При этом производство ГК «Традиции успеха» осталось на прошлогоднем уровне.

В то же время в десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911 — выпуск водки у них увеличился на 43%.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году выросли продажи водки.

В ноябре стало известно, что алкогольные компании в России расширили выпуск виски на фоне ухода западных организаций.