«Известия»: инвесторам из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок РФ

Российские власти планируют упросить доступ инвесторов и компаний из дружественных стран на фондовый рынок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на стратегию правительства по развитию финансового рынка до 2030 года.

В стратегии правительства говорится о создании стимулов для вложений нерезидентов в российские инструменты на фоне санкционных ограничений. Улучшить налоговые условия для зарубежных инвесторов планируется в том числе в сфере удаленной идентификации, также в планах развитие выпуска ценных бумаг компаниями из дружественных стран.

Как отмечает издание, стратегия разрабатывалась совместно с Банком России, детали их реализации будут дополнительно прорабатываться с профессиональным сообществом.

По мнению управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимира Гусакова, удаленная идентификация иностранных инвесторов способствует притоку новых клиентов на рынок РФ. Налоговые стимулы для эмитентов из дружественных стран также позволят повысить привлекательность отечественного финансового рынка и создадут новые возможности для вложений российским инвесторам, подчеркнул он.

В январе в России вступили в силу новые правила для иностранных инвесторов для получения ВНЖ.