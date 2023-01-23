Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях более чем вдвое

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях в 2,4 раза до 2,59% годовых

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбербанк увеличил максимальную ставку по вкладам в китайских юанях в 2,4 раза до 2,59% годовых. Раньше она была на уровне 1,07% годовых. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение Сбера. Изменения вступают в силу с понедельника 23 января.

Как уточняется в сообщении, для клиентов банка изменилась только доходность по депозиту в юанях. Другие параметры таких вкладов остались прежними: разместить на вкладе можно минимум 10 тысяч юаней на срок 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Доходность депозита зависит от его суммы и срока.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что россияне стали проявлять больший интерес к китайским юаням как инструменту накоплений, и многие граждане начинают хранить в этой валюте часть своих сбережений. По прогнозам Широкова, улучшение условий по депозитам в юанях позволит банку привлечь новых клиентов.

В ноябре прошлого года Сбербанк продлил выгодные промовклады «Лучший %» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно. Максимальная ставка по ним выросла с 7,7 до 9,5% годовых с 28 ноября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть