Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях более чем вдвое

Сбербанк увеличил максимальную ставку по вкладам в китайских юанях в 2,4 раза до 2,59% годовых. Раньше она была на уровне 1,07% годовых. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение Сбера. Изменения вступают в силу с понедельника 23 января.

Как уточняется в сообщении, для клиентов банка изменилась только доходность по депозиту в юанях. Другие параметры таких вкладов остались прежними: разместить на вкладе можно минимум 10 тысяч юаней на срок 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Доходность депозита зависит от его суммы и срока.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что россияне стали проявлять больший интерес к китайским юаням как инструменту накоплений, и многие граждане начинают хранить в этой валюте часть своих сбережений. По прогнозам Широкова, улучшение условий по депозитам в юанях позволит банку привлечь новых клиентов.

В ноябре прошлого года Сбербанк продлил выгодные промовклады «Лучший %» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно. Максимальная ставка по ним выросла с 7,7 до 9,5% годовых с 28 ноября.