Большинство россиян не ждут возвращения к прежней жизни в ближайший год

Большинство россиян уверены, что на возвращение к прежней жизни уйдет не менее одного года. Так считают 78% респондентов, следует из опроса экспертов компании «Яков и партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company) и исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно результатам опроса, 20% респондентов уверены, что в обозримом будущем возврат к прежней жизни невозможен. Еще столько же опрошенных сообщили, что на это уйдет более пяти лет. По мнению 19% респондентов, на возврат к прежней жизни потребуется 3-5 лет. Еще такое же число опрошенных сообщили, что это займет 1-2 года. Остальные респонденты назвали сроки от 1 месяца до 1 года.

Главными поводами для беспокойства в ближайшие шесть месяцев россияне считают падение уровня дохода, эмоциональное состояние и физическое здоровье. Их в ходе опроса назвали 59%, 39% и 38% респондентов соответственно.

Для преодоления возникших трудностей россияне планируют сократить расходы на товары не первой необходимости, избавиться от крупных трат – на путешествия, рестораны или предметы помощи, а также помогать своим близким. Большинство респондентов не планируют переезд в другую страну или регион из-за возникших трудностей, следует из опроса.

Всего в опросе приняли участие более 1500 респондентов по всей России, различающихся по ряду социально-демографических характеристик, в том числе по возрасту, региону проживания, уровню доходов и т. д.