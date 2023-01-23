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Премьер Хорватии пожаловался на «округление» цен после перехода страны на евро

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Dusko Jaramaz/XinHua/Global Look Press

Хорватские коммерческие структуры сильно «округлили» цены на внутреннем рынке при переходе страны с национальной валюты куны на евро в начале 2023 года. Эта динамика может привести в дальнейшем к росту инфляции в государстве, приводит слова премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича агентство «Прайм».

Хорватия стала членом Шенгенского соглашения по визам с 1 января 2023 года. Кроме того, 31 декабря завершился процесс перехода страны на основную денежную единицу государств еврозоны — евро. 16-го числа текущего месяца Еврокомиссия (ЕК) сообщила об успешном завершении данного процесса. По данным Государственного управления статистики (ГУС), инфляция в Хорватии достигла 13,1% по итогам 2022 года.

«В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне округлить цены. Тем самым они наносят прямой ущерб хорватским потребителям, хорватским гражданам», — заявил Пленкович в ходе выступления на пресс-конференции с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

24 июня лидеры стран Евросоюза (ЕС) утвердили вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года. Таким образом, в начале текущего месяца балканское государство стало 20-м участником экономического объединения.

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