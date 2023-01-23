Минтруд заявил, что разница зарплат женщин и мужчин в России достигает почти 28%

Разница между зарплатами мужчин и женщин на территории России составляет 28% не в пользу последних, но разрыв сокращается. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе круглого стола в Госдуме.

«Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне — почти 28%», — сказала Баталина.

Замминистра подтвердила, что власти видят существующие для женщин барьеры, при которых те, имея такие же профессиональные навыки, как и мужчины, не получают достаточного продвижения в зарплате.

При этом она отметила рост уровня занятости женщин в возрасте от 20 до 49 лет, у которых есть дети дошкольного возраста, до 67,8%.

Во второй половине декабря читатель «Газеты.Ru» на условиях анонимности рассказал, почему не готов к тому, чтобы жена в семье зарабатывала больше, чем муж.

В июле прошлого года газета «Известия» со ссылкой на данные исследования аудиторской компании FinExpertiza написала, что в России средний заработок женщин, работающих в крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. руб. на руки с учетом всех премий, а мужчин — 62,1 тыс. руб.