Bloomberg: в 2023 году Европа может столкнуться с самым жестким долговым кризисом за всю историю

В текущем году Евросоюз (ЕС) рискует столкнуться с самым серьезным кризисом за всю историю наблюдений. Это будет обусловлено переоценкой коммерческой недвижимости, под залог которой обеспечены около €1,9 трлн долговых обязательства европейских стран, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные Европейского банковского управления.

Правила, разработанные после мирового финансового кризиса для сдерживания рисков кредитования недвижимости, за последнее время претерпели существенные изменения. Банки теперь должны создавать резервы на ожидаемые, а не накопленные убытки. В то же время нарушения по кредитным выплатам повлекут за собой более высокие капитальные затраты, уточняется в статье.

«ЕС рискует столкнуться с самым резким разворотом за всю историю наблюдений <....> Кредиты, облигации и другие долговые обязательства на общую сумму около 1,9 трлн евро (2,1 трлн долларов) — почти размер итальянской экономики — обеспечены под залог коммерческой недвижимости или предоставлены арендодателям в Европе и Великобритании. Надвигающийся кризис знаменует собой первое реальное испытание правил, которые в конечном итоге сделают коррекцию более крутой и резкой», — говорится в материале.

Примерно 20% (около €390 млрд) от суммарного объема долговых обязательств будут выплачены в текущем году. Однако переоценка заложенной коммерческой недвижимости в Европе может произойти гораздо быстрее, чем во времена предыдущих финансовых кризисов. При этом новые правила по сдерживанию рисков подтолкнут европейских кредиторов к более агрессивным действиям в отношении проблемных займов. Тем временем стоимость коммерческой недвижимости в Великобритании продолжает падать, что может привести к дестабилизации.

«Коммерческая недвижимость в Великобритании упала в среднем на 13% в прошлом году. Снижение ускорилось во втором полугодии, и брокер зарегистрировал падение на 3% только в декабре. Аналитики в Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что общий спад может превысить 20%», — заключается в заметке.

19 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с беспрецедентным кризисом из-за конфликта на Украине. Усиление напряженности в регионе оказывает прямое и косвенное влияет на экономическую модель развития стран Евросоюза (ЕС).