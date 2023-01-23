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Абрамченко: бюджет РФ за 2 года получил 250 млрд рублей от зерновых пошлин

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РИА «Новости»

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что бюджет России за 2 года получил 250 млрд руб. от зерновых пошлин. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Абрамченко, все средства от зерновых пошлин были направлены на нужды агропромышленного комплекса (АПК). Когда пошлины не зерно вводились, с аграриями была договоренность, что все деньги вернутся к ним, и правительство держит обещание.

«Конечно, они (средства. — «Газета.Ru») идут не только на поддержку растениеводства, не только на компенсирующую субсидию, потому что этой подотрасли, в том числе, нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности по хранению продукции, и льготный лизинг сельхозтехники», — пояснила Абрамченко.

Ранее вице-премьер сообщала, что российское подразделение шведско-швейцарский компании Tetra Pak перезапустил производство упаковки в стране. Абрамченко добавила, что производители чая и кофе испытывают сложности с наличием фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков с чаем.

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