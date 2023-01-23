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В Совфеде намерены поддержать малые пекарни в селах

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Совете Федерации намерены поддержать малые хлебопекарни в селах, пишет «Парламентская газета». Подчеркивается, что такое решение позволит жителям отдаленных населенных пунктов покупать свежий хлеб ежедневно, а не раз в неделю. Издание уточняет, что невысокая частота доставки хлебобулочных изделий в глубинку связана с дорогой и проблемной логистикой, на которую приходится более 30% стоимости конечного продукта.

«На селе живет около 30 миллионов человек и поэтому задача обеспечить этих людей свежим хлебом является стратегической», — отметил первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Он сообщил, что после консультаций с Минсельхозом и Минпромторгом принято решение в течение 2023 года провести эксперимент по развитию малых пекарен в Новгородской области и еще пяти регионах. Если проект окажется удачным с точки зрения рентабельности, его можно будет распространить на всю страну, добавил сенатор. 

«В ближайшее время мы завершим анализ всех госпрограмм, которые касаются поддержки малого предпринимательства на селе, и сможем рекомендовать тем, кто хочет открыть малую пекарню в сельской местности, пошаговые рекомендации по получению господдержки», — заключил Митин.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что бюджет России за 2 года получил 250 млрд руб. от зерновых пошлин.

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