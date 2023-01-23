Опрос: россияне стали больше тратить на лекарства

Российские граждане за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но больше — на лекарства и ЖКХ. Это показало исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир», пишет РИА Новости.

Также опрошенные отметили увеличение трат на медицинские услуги, продукты, связь, интернет и бытовую химию.

Тем не менее россияне в опросе заявили, что не особенно склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они уже отметили прирост за последние полгода.

«Россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в данных категориях и не планируют дальше наращивать по ним расходы», — заявил младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.

Беспокойства россиян в ближайшие полгода связаны с уровнем их дохода, эмоциональным состоянием и здоровьем. 78% опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что на индексацию соцвыплат с 1 февраля 2023 года будет направлено 152,4 млрд руб.

Отмечается, что также будет увеличен размер материнского капитала, который после индексации составит почти 587 тыс. руб. на первого ребенка, а на второго — 775,6 тыс. руб.

Согласно сообщению Минфина РФ, индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения.