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Bloomberg: отказ от российского газа мог обойтись Германии в 46 миллиардов евро

Отказ от российского газа обошелся Германии в десятки миллиардов евро и может грозить стране проблемами в энергетике. Как пишет агентство Bloomberg, текущая зима не доставила Берлину много проблем благодаря необычно тёплой погоде, закупкам сжиженного газа и использованию угля, однако в будущем ситуация может измениться.

Так, ФРГ требуются огромные инвестиции для постройки терминалов по приёму сжиженного газа, а поставщики топлива настаивают на долгосрочных контрактах, за которые в случае отмены ковидных ограничений в Китае может развернуться ожесточённая конкуренция.

Более того, на данный момент Германия закупает значительную часть газа у Нидерландов, однако запасы топлива ограничены: оба государства прогнозируют падение добычи в ближайшие годы, отмечает Life.ru.

При этом использование угля противоречит экологической политике Берлина, а грядущие зимы могут быть куда суровее. Такая переориентация, как утверждается, могла обойтись ФРГ в почти 46 миллиардов евро.

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