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Макрон заявил, что Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med

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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, трубопровод свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес планируют усилить давление на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот отказался от попыток заблокировать строительство газопровода MidCat, который они считают ключом к снижению зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России.

Эммануэль Макрон последовательно выступает против реализации проекта MidCat. Французский лидер уверен, что действующие трубопроводы через Пиренеи используются не в полной мере, поэтому строительство нового объекта будет нецелесообразно.

Президент Франции также сталкивается с давлением со стороны экологических групп, которые выступают против проекта.

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