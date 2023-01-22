Российское представительство Mercedes подало иск к производителю ПО SAP на 189 млн рублей

Российское представительство концерна Mercedes-Benz Group AG подало иск на 189 млн рублей в Арбитражный суд Москвы к действующему подразделению немецкого производителя ПО SAP в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сумма требований составляет порядка 189,2 млн. рублей. Причины иска в данный момент неизвестны.

SAP — основанная в 1972 году немецкая компания, глобальный поставщик корпоративных IT-продуктов. Производитель имеет в своем портфеле такие решения, как системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы), технологии машинного обучения и интернета вещей.

Ранее стало известно, что представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иск к автоконцернам General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen и Toyota Motor, в котором потребовали прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию.

Иски были поданы в защиту неопределенного круга потребителей. Претензии предъявили российским юридическим лицам, которые импортировали продукцию данных компаний, включая автомобили и автозапчасти.