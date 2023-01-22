Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российское представительство Mercedes подало иск к производителю ПО SAP на 189 млн рублей

close
100%
Global Look Press

Российское представительство концерна Mercedes-Benz Group AG подало иск на 189 млн рублей в Арбитражный суд Москвы к действующему подразделению немецкого производителя ПО SAP в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сумма требований составляет порядка 189,2 млн. рублей. Причины иска в данный момент неизвестны.

SAP — основанная в 1972 году немецкая компания, глобальный поставщик корпоративных IT-продуктов. Производитель имеет в своем портфеле такие решения, как системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы), технологии машинного обучения и интернета вещей.

Ранее стало известно, что представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иск к автоконцернам General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen и Toyota Motor, в котором потребовали прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию.

Иски были поданы в защиту неопределенного круга потребителей. Претензии предъявили российским юридическим лицам, которые импортировали продукцию данных компаний, включая автомобили и автозапчасти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть