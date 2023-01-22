В Швейцарии посчитали незаконной передачу Украине российских активов

Начальник федерального департамента (министр) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен заявил в интервью Tribune de Geneve, что передача Киеву замороженных российских активов будет нарушением швейцарского законодательства.

«В Швейцарии право на собственность — основополагающее и гарантируется конституцией. Конфисковать деньги у одной страны или у частных лиц из этой страны, чтобы передать их другому государству, представляется невозможным в рамках действующего законодательства», — сказал Пармелен.

Он отметил, что еще ни одна страна не пошла на такой шаг.

Ранее телерадиовещательная компания в Финляндии Yle сообщала, что страна заморозила российские активы на сумму €187 млн. Это было сделано в рамках антироссийских санкций из-за спецоперации России на Украине.

Больше всего из российских олигархов, которые попали под санкции Евросоюза, в стране известен Геннадий Тимченко.