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Bloomberg: Германия стала больше зависеть от Норвегии и угля из-за отказа от газа из России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Несмотря на то, что Германия смогла сократить потребление газа на 14% на фоне отказа от поставок из России, страна стала больше зависеть от угля, сжиженного природного газа (СПГ) и топлива из Норвегии. Об этом сообщает Bloomberg.

Германия смогла сократить потребление газа на 14% и снизить цены на фоне отказа от российского газа. Ситуации помогла теплая погода. Однако теперь ФРГ сталкивается с зависимостью от СПГ, недостаточными запасами газа в Норвегии и Нидерландах и возвращением к углю, отметили в публикации.

По данным агентства, Германия в ближайшие месяцы, скорее всего, не столкнется с дефицитом газа, хотя раньше страна наполовину зависела от поставок из России. При этом после прекращения российского экспорта, ФРГ перешла на топливо из Норвегии и Нидерландов. Однако без долгосрочных контрактов страна столкнулась с огромной конкуренцией, так как на рынке очень много покупателей.

Авторы статьи добавили, что поставки из Норвегии останутся стабильными в течение нескольких лет, после чего начнут сокращаться из-за уменьшения запасов. Поставки из Нидерландов также могут уменьшиться, только уже к 2024 году, где собираются закрыть месторождение из-за угрозы землетрясений. Все это вынуждает власти Германии продлить использование угольных электростанций.

20 января международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Германия успешно пройдет зимний период без российского газа, но ценой деградации своей экономики. Речь идет о том, что произошло сокращение потребления за счет различных инициатив.

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