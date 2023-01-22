Минфин США готовится ввести ограничения на продукты нефтепереработки из РФ

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что ограничения на продажу российской нефти могут быть распространены на продукты нефтепереработки. Об этом она сообщила журналистам, передает Bloomberg.

По ее словам, ограничения могут быть введены уже в феврале, но эта задача будет «более сложной».

«Мы очень внимательно изучили эти рынки и верим, что выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь тех же целей, которых мы достигли с нефтью», — сказала она.

Ранее сообщалось, что страны Запада собираются пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть в марте, основываясь на реалиях рынка в тот период. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

По данным ведомства, страны Запада в этом случае смогут учитывать развитие рынка после введения предельных цен на переработанные продукты нефти с 5 февраля.