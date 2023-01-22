Bloomberg: ЕС хочет поставлять металлы из Китая через РФ для производства снарядов

Россия для Евросоюза (ЕС) сталась единственным звеном для поставок металлов из Китая, чтобы впоследствии производить из них бронебойные снаряды. Об этом сообщает Bloomberg.

Редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном вооружении, перевозят из Китая в Европу через территорию России, отметили в публикации.

По данным агентства, Европе выгоднее использовать железные дороги России, несмотря на то, что общая доля перевозок через российскую территорию не более 4% от общего размера торговли между Китаем и ЕС. При этом металлы можно было бы поставлять по морю, но такой способ очень дорогой и занимает много времени.

В Bloomberg добавили, что объемы перевозки металлов из Китая в Европу через Россию в период с января по сентябрь выросли до 36 тыс. тонн. Это показатель оказался в два раза больше, чем за весь 2021 год. При этом эксперты, опрошенные агентством, удивились тому, что такая цепочка поставок до сих пор сохраняется, несмотря на всевозможные санкции.

В конце декабря РИА Новости со ссылкой на статистические данные европейской ассоциации стали Eurofer сообщили, что по итогам первых восьми месяцев 2022 года импорт российской и украинской стали в страны Евросоюза (ЕС) упал на 59% и 79% соответственно. Однако выпавшие объемы удалось заместить с помощью наращивания поставок металла из Тайваня и Южной Кореи, которые наряду с Китаем, Индией и Турцией стали ключевыми импортерами в регион.