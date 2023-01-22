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Bloomberg: ЕС хочет поставлять металлы из Китая через РФ для производства снарядов

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Россия для Евросоюза (ЕС) сталась единственным звеном для поставок металлов из Китая, чтобы впоследствии производить из них бронебойные снаряды. Об этом сообщает Bloomberg.

Редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном вооружении, перевозят из Китая в Европу через территорию России, отметили в публикации.

По данным агентства, Европе выгоднее использовать железные дороги России, несмотря на то, что общая доля перевозок через российскую территорию не более 4% от общего размера торговли между Китаем и ЕС. При этом металлы можно было бы поставлять по морю, но такой способ очень дорогой и занимает много времени.

В Bloomberg добавили, что объемы перевозки металлов из Китая в Европу через Россию в период с января по сентябрь выросли до 36 тыс. тонн. Это показатель оказался в два раза больше, чем за весь 2021 год. При этом эксперты, опрошенные агентством, удивились тому, что такая цепочка поставок до сих пор сохраняется, несмотря на всевозможные санкции.

В конце декабря РИА Новости со ссылкой на статистические данные европейской ассоциации стали Eurofer сообщили, что по итогам первых восьми месяцев 2022 года импорт российской и украинской стали в страны Евросоюза (ЕС) упал на 59% и 79% соответственно. Однако выпавшие объемы удалось заместить с помощью наращивания поставок металла из Тайваня и Южной Кореи, которые наряду с Китаем, Индией и Турцией стали ключевыми импортерами в регион.

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