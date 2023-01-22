Российские власти захотели расселять жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки

Кабмин решил проработать возможность пилотных проектов, согласно которым можно будет переселять жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение от пресс-помощника заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, Марты Галичевой.

Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, для стимулирования использования деревянных домокомплектов в ИЖС прорабатываются дополнительные механизмы, в частности, применение льготных ипотечных программ, отметила Галичева.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что расселение жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки станет реальным механизмом решения этого сложного вопроса на рынке жилья. Кроме того, в регионах Северо-Западного федерального округа сложно строить классическое жилье, а деревянные конструкции можно возводить круглый год. Кроме того, дома из дерева многократно легче, чем жилье из бетона, и существенно энергоэффективнее.

Однако некоторые аналитики посчитали, что звукоизоляция в деревянных домах существенно ниже, поэтому любые передвижения предметов будут слышны боле отчетливо для многих соседей. Кроме того, пропитка деревянных конструкций специальной защитой от пожара снизит экологичность, а использование биопропиток и биоклея может привести к появлению насекомых. Поэтому, если деревянные многоэтажки будут возводить, то управляющим компаниям придется следовать ряду жестких требований, которые должны гарантировать качественное обслуживание домов.

В середине декабря газета «Известия» писала, что в России разрабатывается программа, по которой жителей аварийных домов хотят переселять в арендные квартиры. Планируется, что проект реализуют до 2030 года. Жилье россиянам собираются сдавать на льготных условиях с правом выкупа.