«Ъ»: рынок коммерческой недвижимости в РФ начал стабилизироваться из-за прихода новых участников

Операторы торговых центров на рынках Москвы и Санкт-Петербурга начали постепенно замещать ушедшие западные бренды торговыми сетями из России, Турции и стран постсоветского пространства. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Средний уровень вакантности в торгцентрах Москвы составил 15,6%, за год поднявшись на 1,9 п.п. А в Санкт-Петербурге динамика оказалась более показательной, где объем пустующих площадей за год вырос на 6,3 п.п, до 10,6%. При этом за прошедший год на российский рынок вышли 45 новых зарубежных брендов, девять из которых уже открыли свои магазины.

В публикации отметили, что на российском рынке преимущественно стали появляться компании из Турции, Казахстана, Китая, Индии, США, Армении, Японии, Белоруссии и Италии. При этом эксперты рынка указали на то, что лучше всего себя чувствует сфера общепита. Например, в сегменте стрит-ритейла Москвы сейчас пустует около 7–10% площадей. Практически такая же тенденция наблюдается и на рынке Санкт-Петербурга, где треть открывшихся за год объектов общепита оказались в эконом-сегменте.

При этом на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам 2022 года пустует 9,1% площадей, а в Санкт-Петербурге – 10,3%. При этом рост свободных площадей будет продолжаться до конца первого квартала 2023 года из-за завершения большинства контрактов.

В конце ноября газета «Известия» писала, что участники рынка недвижимости допустили закрытие каждого второго торгового центра в России. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что в банкротном и предбанкротном состоянии оказались не менее 200 ТЦ в стране. По его прогнозам, это число может вырасти еще на 70–100 объектов.