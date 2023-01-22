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Аналитик Васильев допустил доллар по 70 рублей на следующей неделе из-за четырех факторов

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм» предположил, что курс рубля будет укрепляться по отношению к мировым валютам на следующей неделе. Финансист допустил, что доллар может стоить 67-70 рублей, евро – 73-76 рублей, китайский юань – 9,9-10,3 рубля.

Васильев назвал четыре фактора, которые будут способствовать укреплению курса рубля. Во-первых, сейчас идет январский налоговый период, и экспортеры активно продают валюту, что приводит к снижению курса. Налоговый период продлится до 30 января.

Второй фактор – дальнейший рост нефтяных котировок из-за увеличения спроса на нефть в Китае. По прогнозам Васильева, стоимость барреля нефти марки Brent может составить $90 на следующей неделе.

Кроме того, как рассказал аналитик, импортеры снизили спрос на валюту в январе, что также приводит к ее ослаблению по отношению к рублю.

Четвертый фактор укрепления рубля – возобновление Центробанком валютных операций в рамках бюджетного правила. По словам Васильева, финансовый регулятор с 13 января ежедневно продает юани на сумму $3,2 млрд. Продажи идут из резервов и помогают компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, пояснил аналитик.

Ранее экономисты и финансисты допустили, что рубль начнет укрепляться после новогодних праздников. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозировал, что доллар будет торговаться на отметке 62-63 рубля. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, доллар может опуститься до 70 рублей в 2023 году.

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