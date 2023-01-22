Bloomberg: немцы смогут пережить эту зиму без российского газа, а вот следующие – неясно

Германия сможет пережить эту зиму без российского газа, от которого она раньше зависела. Теперь вопрос заключается в том, сможет ли ФРГ сформировать нужные запасы газа без импорта из России и в предстоящие зимы, пишет агентство Bloomberg.

ФРГ не получала поставок из России с сентября 2022 года, но вряд ли столкнется с нехваткой газа в ближайшие месяцы, сообщает агентство. Ранее поставки газа из России достигали 52% немецкого импорта, следует из материала. Снижение Германией поставок топлива из России агентство назвало «впечатляющим подвигом».

«Спасением Германии сейчас стали сжиженный природный газ (СПГ), поставки по трубопроводу из Норвегии и Нидерландов и старый фаворит: уголь. Ситуации помогает неожиданно мягкая погода, которая сдерживает спрос на отопление в стране», — говорится в статье.

Канцлер Олаф Шольц заявил Bloomberg, что Германия извлекла урок из своей чрезмерной зависимости от России. По его словам, сейчас цель состоит в том, чтобы нарастить мощности, которые дадут Германии возможность иметь столько газа, сколько у нее было до момента начала спецоперации. И сделать это без импорта из России.

«Но строительство терминалов СПГ без заключения новых контрактов не решает проблему», — сказала Bloomberg глава отдела структурированной торговли в Западной Европе швейцарского энергетического трейдера MET International Симона Турри.

Старший советник по энергетике Baker McKenzi Клаус-Дитер Борхардт уверен, что Германии придется продолжать использовать уголь, а электростанции будут работать на максимальной мощности. «Альтернатив российскому газу не так много», — подчеркнул он.