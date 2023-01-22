В РФ приняли меры против некорректного начисления кешбэков

Национальная система платежных карт (НСПК) унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ретейле по картам «Мир». Эта мера была принята против мискодинга (подмены МСС-кода торгового предприятия. — «Газета.Ru») и некорректного начисления кешбэка, пишет газета «Известия», ссылаясь на представителей платежной системе «Мир» и НСПК.

Как указали в НСПК, в рамках предотвращения мискодинга была осуществлена унификация ставок межбанковского вознаграждения в сегментах продуктового ретейла и общественного питания, что «позволяет создать равные и прозрачные условия для работы всех участников рынка».

По данным источников издания на платежном рынке, правила начисления комиссии поменялись с января этого года. Раньше предприятия общественного питания разного класса имели разные MCC-коды, от которых зависела ставка межбанковского вознаграждения (например, кафе, рестораны, фастфуд). Теперь же правила его начисления едины для всех таких торговых точек. Для чеков ниже 1 тыс. рублей ставка составит 0,5%, а выше — 1,65%. Также изменения затронут супермаркетов: комиссия увличится до 1,4%, однако в этой категории окажутся почти любые продуктовые магазины, сказано в статье.

Представители банковской сферы позитивно оценили эти меры. Так, директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин заявил изданию, что проблема мискодинга является действительно актуальной. По его словам, из-за подмены MCC-кодов банки могут недополучать свои комиссионные доходы, а клиенты — объем вознаграждения по программе лояльности. В результате у пользователей возникают претензии по кешбэку, хотя банк не виноват в данной ситуации отметил эксперт.

Как считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, чтобы меры заработали, необходимо распространить их и на карты международных платежных систем Visa и Mastercard.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России выявил новый метод мошенничества со стороны фальшивых «сотрудников банка», которые предлагают обмен кешбэка на рубли.