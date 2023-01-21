Российские власти выделили на поддержку АПК в новых регионах свыше ₽23 млрд на два года

Правительство России решило выделить свыше 23 млрд руб. на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) в новых регионах на ближайшие два года. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

«Меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 год — больше 10 миллиардов рублей на четыре территории и на 2024 год — больше 13 миллиардов рублей», — отметили в пресс-службе.

По словам Абрамченко, пока сложно понять, как много производителей сельхозтоваров на новых территориях, поэтому меры господдержки, в основном, идут в эту категорию. Поэтому в 2023 году будет собираться полная статистика по всем предпринимателям и хозяйствам.

Она добавила, что новые территории будут окончательно интегрированы в российскую нормативную базу к 2025 году. До этого же будут работать соответствующие меры поддержки с финансированием из федерального бюджета.

В середине декабря председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что российский кабмин выделит более 1,4 млрд руб. на создание и обновление заводов по переработке сельскохозяйственной продукции в нескольких регионах страны.