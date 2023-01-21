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Экономист рассказал о способе сформировать финансовую подушку

Экономист Исаков заявил, что необходимо 10% от доходов откладывать на подушку безопасности

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Depositphotos

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что на формирование подушки безопасности необходимо откладывать не меньше 10% ежемесячного дохода.

«Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентов от своего дохода каждый месяц, сформировать «подушку безопасности» получится намного быстрее», — сказал Исаков.

После формирования подушки безопасности экономист рекомендовал вложить деньги в облигации, доход от которых опережает банковские вклады.

«Выгодным решением могут стать вложения в паевые инвестиционные фонды, облигаций или акций. Фонд реинвестирует получаемые купоны и дивиденды, налогами они облагаться не будут», — добавил эксперт.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев также рассказал, что минимум 10% от дохода необходимо откладывать, чтобы в дальнейшем инвестировать эти средства.

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