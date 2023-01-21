Эксперт перечислил лучшие способы пассивного заработка

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал изданию «Ридус» об основных способах дополнительного заработка.

«Самый распространенный вид пассивного дохода — это депозит, когда гарантированно можно получить определенную сумму в конце срока», — сказал Сигал.

Он также упомянул о более рискованном вложении — покупке акций на фондовом рынке. Кроме того, можно сдавать в аренду жилую и коммерческую недвижимость.

Сигал добавил, что повышение финграмотности помогает людям получать пассивный заработок.

Ранее россияне заявили, что для счастья нужно зарабатывать свыше 170 тыс. руб. в месяц.