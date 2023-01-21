Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт перечислил лучшие способы пассивного заработка

Первый вице-президент «Опоры России» Сигал: депозит даст гарантированный пассивный доход

close
100%
Depositphotos

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал изданию «Ридус» об основных способах дополнительного заработка.

«Самый распространенный вид пассивного дохода — это депозит, когда гарантированно можно получить определенную сумму в конце срока», — сказал Сигал.

Он также упомянул о более рискованном вложении — покупке акций на фондовом рынке. Кроме того, можно сдавать в аренду жилую и коммерческую недвижимость.

Сигал добавил, что повышение финграмотности помогает людям получать пассивный заработок.

Ранее россияне заявили, что для счастья нужно зарабатывать свыше 170 тыс. руб. в месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть