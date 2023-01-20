«Оренбургнефть» благодаря энергосбережению сэкономила 500 млн рублей

Компания «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») за три года сэкономила более 187 млн кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении эффект превысил 500 млн рублей.

В течение 2022 года «Оренбургнефть» реализовала 944 мероприятия в рамках программы энергосбережения. Модернизация комплектации скважинного погружного оборудования в нефтедобыче позволила снизить энергопотребление и увеличить межремонтный пробег насосов.

Также была проведена оптимизация работы объектов подготовки и транспортировки нефти, модернизация насосного оборудования в системе поддержания пластового давления и реинжениринг наземной инфраструктуры.

Кроме того, оптимизация транспорта продукции Кодяковской, Ольховской и Малаховской групп месторождений позволила сэкономить около 1,3 млн кВт*ч электроэнергии.