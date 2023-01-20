ARD: 49% жителей Германии сократили потребление мяса за последние пять лет

Почти половина жителей Германии (49%) сократили потребление мяса за последние пять лет, и только 2% респондентов признались, что за это время увеличили потребление мясной продукции. Об этом сообщает местный журнал Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного сотрудниками телеканала ARD.

«Многие немцы едят меньше мяса, чем раньше. 49% респондентов заявили, что сократили потребление мяса за последние пять лет. 41% заявил, что для них ничего не изменилось, и только 2% сообщили об увеличении потребления мяса. Соответственно, 8% придерживаются веганской или вегетарианской диеты, то есть полностью отказываются от мяса», — говорится в материале.

При этом практика по полному отказу от употребления мясных продуктов в настоящее время особенно распространена среди представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 34 лет. В этой категории около 17% респондентов заявили, что не употребляют мясо, заключается в заметке.

23 ноября газета Die Welt со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY сообщила, что около 56% немцев практически полностью отказались от покупок новой одежды и электроники. К числу не самых востребованных категорий покупок у жителей ФРГ аналитики включили: телевизоры, смартфоны, ноутбуки и игровые приставки.