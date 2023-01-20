ЦБ: объем сбережений российских домохозяйств за ноябрь 2022 года вырос на 1,3 трлн рублей

По итогам ноября 2022 года суммарный объем расширенных сбережений российских домохозяйств вырос на 1,3 трлн рублей и достиг планки 82,3 трлн. При этом почти половину (49%) от этого размера заняли депозитные средства, а наличные активы составили только 25%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

«Расширенные сбережения домохозяйств за ноябрь 2022 года выросли на 1,3 трлн руб., до 82,3 трлн. В их структуре банковские депозиты заняли 49%, наличные — 25%, акции и паи — 10%, страховые и пенсионные накопления — 8%, эскроу-счета — 5%, долговые ценные бумаги — 3%, деньги на брокерских счетах — менее 1%», — говорится в материале.

При этом за последний месяц осени выросли и рублевые активы граждан. Они увеличились на 0,9 трлн рублей. В то же время баланс рублевых и валютных счетов по-прежнему остается в пользу активов в российской валюте, уточняется в статье.

«С учетом сезонности за месяц активы в рублях прибавили 0,9 трлн руб., в валюте — эквивалент 0,4 трлн руб., доли рублевых и валютных активов по-прежнему составляют 80% и 20%», — заключается в заметке.

19 января РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ) сообщило, что объемы вкладов россиян в зарубежных банках по итогам ноября прошлого года достигли рекордных $81,7 млрд. Показатель с января увеличился почти в три раза — в 2,7 раза.