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Ъ»: стоимость нелегального сбора информации о гражданах в России выросла на 22%

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В прошлом году стоимость получения личной информации о россиянах выросла на 22% по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, речь идет о данных через инсайдеров в компаниях связи, банках и государственных органах.

Самый большой рост наблюдается у операторов связи — получение детализации звонков и смс абонентов. Услуга по цене взлетела на 60%. За месячный объем придется отдать 27 тыс. руб.

Эксперты связывают это с тем, что компании стараются пресекать внутренние инциденты. При этом количество людей, задействованных в преступлениях, растет, что тоже сказывается на стоимости данных.

Стоимость так называемого банковского «пробива» почти не изменилась и составила в среднем 25,4 тыс. руб. за одну выписку по счету. Не изменилась и цена незаконно полученных данных из госсистем.

Ранее специалист назвала признаки вакансий, которые предлагают мошенники. «Самый опасный вид мошенничества — утаивание от сотрудника реальной сути работы, выполняя которую он становится посредником в нелегальной деятельности. Например, вакансия может быть описана как работа курьера, но зарплата будет необъяснимо высокой — на порядок выше средней по отрасли. В таких случаях надо точно знать, что именно вы будете доставлять», — подчеркнула юрист Татьяна Нечаева.

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