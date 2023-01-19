Reuters: подразделение нефтесервисного гиганта SLB увеличило выручку в РФ после ухода конкурентов

По итогам третьего квартала 2022 года одно из подразделений крупнейшей в мире нефтесервисной компании SLB (прежнее название — Schlumberger), работающее в России и Центральной Азии, нарастило на 25% выручку на региональном рынке по сравнению с предыдущим кварталом. Это произошло на фоне массового ухода конкурентов с российского рынка в связи с международными санкциями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы предприятия и знакомых с ситуацией собеседников.

«Крупнейшая нефтесервисная компания мира SLB расширила свою деятельность в России за счет контрактов конкурентов, ушедших с рынка <....> Одно из подразделений SLB, работающее в России и Центральной Азии, в третьем квартале прошлого года нарастило выручку на четверть по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале ожидаются рекордные показатели», — говорится в материале.

При этом решение руководства SLB остаться на российском рынке вызвало резкую критику, однако в итоге данный шаг сумел окупиться. В то же время компания не нарушается санкции, введенные против РФ со стороны США и Евросоюза (ЕС), поскольку ограничительные меры в отношении российского энергетического сектора не направлены на то, чтобы полностью остановить производство нефти. В результате по итогам декабря SLB даже наняла в штат новых сотрудников, уточняется в статье.

«В конце 2022 года SLB наняла в России около 70 новых сотрудников и остается крупным зарубежным работодателем примерно с 10 тысячами рабочих мест. На страну пришлось 6% от общей выручки предприятия в первые три квартала 2022 года — $1,21 млрд», — заключается в заметке.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что нефть из России в условиях международных санкций смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортируют по всему миру. Москва пользуется данной «лазейкой», чтобы обойти действие эмбарго Евросоюза (ЕС) на транспортировку российской нефти морским путем.