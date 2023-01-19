Риелторы рассказали, что россияне стали чаще обменивать жилье на фоне кризиса

«Российская газета» со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-недвижимость» сообщила, что россияне стали чаще обменивать жилье, а не покупать или продавать его. К концу прошлого года число «прямых обменов» квартир увеличилось вчетверо по сравнению с годом ранее. Речь идет о передаче гражданами квартир друг другу с некоторой доплатой.

Как уточнили риелторы, данная схема изменения жилищных условий была популярна во времена СССР. Тогда это был по сути единственный способ переехать в другую квартиру – рынка недвижимости в России просто не было. Обмен жилья и спрос на такие операции после начала работы этого рынка периодически возобновлялся. Так, всплески сделок по обмену наблюдались в кризисные 2015 и 2018 годы. Текущее увеличение риелторы объясняют непростым периодом в российской экономике на фоне антироссийских санкций.

В «Инком-недвижимости» уточнили, что 2022 год был кризисным для российского рынка недвижимости – из-за уменьшения доходов спрос многих граждан на покупку строящихся и готовых квартир упал. Поэтому граждане выбирали обмен жилья с доплатой, чтобы изменить свои жилищные условия.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», продажи самых дорогих квартир в столичных новостройках за год упали более чем в два раза.