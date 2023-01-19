Лукашенко заявил о неудачных попытках задушить Россию и Белоруссию

Попытки задушить Российскую Федерацию и Белоруссию оказались провальными. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Уточняется, что эти слова главы государства прозвучали в рамках его встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Таким образом президент прокомментировал положение дел в торговле двух стран.

«Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси.

Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», — цитирует Лукашенко Общественная служба новостей.