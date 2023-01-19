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«Чародейка» отсудила у «Фили-Бейкер» 10,8 млн рублей за дизайн упаковки торта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Московский кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» отсудил у производителя кондитерских изделий «Фили-Бейкер» 10,8 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на дизайн упаковки торта. Об этом написало издание РБК со ссылкой на материалы картотеки Арбитражного суда Москвы.

Зимой 2022 года комбинат «Черемушки» подал в суд на «Фили-Бейкер» с требованием компенсировать 10,8 млн руб. за нарушение его авторских прав на дизайн упаковки торта «Чародейка».

Из материалов дела следует, что в сентябре 2020 года предприятие «Черемушки» обнаружило на прилавках торговых сетей торт под названием «Чудофея» производства компании «Фили Бейкер» и посчитало, что упаковка повторяет дизайн его фирменного торта «Чародейка».

С мнением, что упаковка торта «Чудофея» оформлена с признаками имитации вида упаковок упомянутого торта производства завода «Черемушки», согласились эксперты Союза дизайнеров России и результаты соцопроса, следует из материалов суда.

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