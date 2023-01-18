Equinor, Wintershall Dea и Petoro открыли месторождение газа в Норвежском море

Норвежские компании Equinor и Petoro, а также немецкая Wintershall Dea открыли месторождение газа в Норвежском море, сообщается в пресс-релизе Equinor.

По данным компании, это первое открытие месторождения на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Оно находится в 23 км к югу от газового месторождения Ирпа.

Ранее сообщалось, что власти Британии собираются кардинально сократить сроки ввода в эксплуатацию новых газовых месторождений в Северном море из-за энергокризиса.

В публикации указали, что правительство Британии собирается начать добычу газа на новых месторождениях уже через 18 месяцев после того, как будут выданы все необходимые лицензии. При этом ранее сообщалось, что правительство собирается это сделать к 2027 году.

По данным газеты, британский нефтегазовый регулятор уже получило более 100 заявок от 75 компаний, которые приходится обрабатывать в ускоренном режиме.