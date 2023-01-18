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«Оренбургнефть» открыла 16 новых нефтяных залежей

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Роснефть

Компания «Оренбургнефть», которая входит в добывающий блок «Роснефти», открыла 16 нефтяных залежей, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в «Роснефти», суммарные извлекаемые запасы открытых залежей составляют 1,3 млн тонн нефти (по категориям В1 и В2) и около 70 млн м3 газа.

«Новые открытия стали результатом эффективных геолого-технических мероприятий в рамках программы поиска пропущенных залежей. Работа велась на месторождениях Волостновского участка недр, а также в пределах Ольховского, Токского, Бобровского, Родинского, Красного, Новомедведкинского и Ананьевского месторождений», — говорится в сообщении.

Кроме того, информация о новых залежах ляжет в основу для формирования перспективных планов по дальнейшей разработке месторождений и освоения ресурсной базы «Оренбургнефти».

В компании рассказали, что благодаря инновационным технологиям и современному программному обеспечению станет возможным исследовать лицензионные участки с применением новых геологических концепций, обнаруживать залежи углеводородов с более сложным геологическим строением, которые до этого были недоступны для разработки.

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