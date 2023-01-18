Daily Beast: Швейцария разблокирует активы россиян, задержанных по делу об отмывании денег

Швейцария разблокирует активы россиян, задержанных по делу об отмывании денег, сообщает издание The Daily Beast.

Речь идет о разбирательстве, связанном с так называемым делом Магнитского — дело Hermitage Capital касается украденных в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом стало известно после заявления юриста Сергея Магнитского. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Швейцарский суд постановил вернуть 55% из замороженных средств ранее входившей в руководство московской налоговой инспекции Ольге Степановой и ее супругу. По данным издания, $5,5 млн.

А еще $37 млн будут возвращен предпринимателю Дмитрию Клюеву, и $8,1 млн — предположительно будут возвращены предпринимателю Денису Кацыву.

Все упомянутые находятся под санкциями со стороны Соединенных Штатов.

Ранее на Канарах задержали мужчину за отмывание денег, связанных с делом Магнитского.