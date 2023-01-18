Spiegel: Германия столкнулась с «вопиющей» нехваткой кадров среди молодежи

Ремесленные предприятия Германии столкнулись с острой нехваткой кадров. В настоящее время соискателей на открытые ученические (стажерские) должности на порядок меньше, чем требуется, сообщает местный журнал Der Spiegel со ссылкой на результаты опроса Центральной ассоциации немецких ремесленников (ЦАНР).

«Многие ремесленные предприятия ищут стажеров, не покладая рук. Существует вопиющая нехватка кандидатов. Поиск стажеров становится все более трудным», — говорится в материале.

В качестве основных причин ухудшения ситуации с наймом стажеров для обучения ремесленным специальностям аналитики назвали не самую лучшую ситуацию в области демографии, тенденцию немецкой молодежи к получению высшего образования, уточняется в заметке.

По словам президента Ассоциации ремесленных предприятий Йорга Диттриха, местные компании по-прежнему нацелены привлекать к обучению студентов и других стажеров. Однако спрос со стороны молодежи на рабочие специальности оставляет желать лучшего.

«Ремесленные предприятия по-прежнему проявляют большое желание привлекать людей для обучения. Но соискателей на открытые ученические должности не хватает. Для всех задач модернизации будущего требуются квалифицированные специалисты и руководители в области ремесел», — заключил Диттрих.

21 декабря журнал Der Spiegel со ссылкой на расчеты финансиста из Линца Фридриха Шнайдера сообщил, что объемы «теневого» сектора экономики Германии выросли в 2022 году на €22,1 млрд и достигли к концу декабря €360,31 млрд. Одной из ключевых причин подобной тенденции стал рекордный рост инфляции в стране.