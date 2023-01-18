Сбербанк в 2023 году начнет работать в Крыму

Сбербанк начнет работу на территории Крыма, первые банкоматы уже были установлены в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым», — сказали в пресс-службе, поясняя, что «первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове».

В течение года в Крыму должны будут открыться офисы банка. При этом первые отделения должны будут появиться в крупных городах уже в первом полугодии. Кроме того, в 2023 году на полуострове заработают все необходимые услуги и сервисы Сбербанка, добавили в пресс-службе.

В прошлом году Промсвязьбанк (ПСБ) открыл Севастопольский и Крымский филиалы, а также четыре офиса в новых городах своего присутствия — в Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. Приоритетные задачи в работе открывшихся филиалов — предоставление физическим и юридическим лицам комплексного банковского обслуживания, повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий клиентов, а также участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для содействия развитию экономического потенциала полуострова.