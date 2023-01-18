Министр финансов Саудовской Аравии заявил, что страна «открыта» для расчетов в нацвалютах

Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность ведения переговоров с другими странами касательно торговых взаиморасчетов без участия американского доллара. Королевство «открыто» для проведения транзакций в национальных валютах, приводит слова министра финансов Мохаммеда Аль-Джадаана Bloomberg.

«Нет никаких проблем с обсуждением того, как мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, евро или саудовском риале. Я не думаю, что мы отказываемся или исключаем какое-либо обсуждение, которое поможет улучшить торговлю во всем мире», — заявил Аль-Джадаан.

По его словам, переговоры о возможном проведении расчетов в национальных валютах могут укрепить и без того прочные торговые отношения королевства с ведущими мировыми экономиками, включая Китай.

«У нас стратегические отношения с Китаем, и у нас такие же стратегические отношения с другими странами, включая США, и мы хотим развивать их с Европой и другими странами, которые хотят и могут работать с нами. Мы вкладываем значительные средства в эти страны и будем продолжать искать возможности для инвестиций. Очень важно обеспечить стабильность», — заключил Аль-Джадаан.

10 января газета Financial Times сообщила, что страны, которые устали от «тирании доллара», начали активно закупаться золотом для того, чтобы заменить свои запасы иностранной валюты. Совокупный объем закупок золота государствами за 2022 год составил 673 тонны.