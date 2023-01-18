Глава комитета Госдумы по экологии назвал торговлю углеродом способом зарабатывания денег

Некоторые страны запустили пилотные проекты по торговле углеродом, чтобы заработать деньги. Об этом изданию «Чистое будущее» рассказал глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Необходимо понимать, что это (торговля углеродом) не столько борьба с изменением климата, сколько способ зарабатывания средств, в том числе для дальнейших инвестиций. По оценкам «ВТБ Капитала», к 2025 году оборот на этом рынке может достичь $100-300 млн, а к 2030 году — $1,5-3 млрд», — отметил он.

Также, по данным Кобылкина, ни одна страна в мире еще не смогла отказаться от углеводородов. Европейские импортеры заменили российские поставки американскими, нарастили добычу угля и инвестируют в развитие альтернативной энергетики. Парламентарий подчеркнул, что быстро отказаться от природных ресурсов не получится.

На прошлой неделе глава ассоциации VdKi Александра Бете сообщил, что немецкие компании-импортеры каменного угля смогли найти замену российскому ресурсу в США, ЮАР и Колумбии.

Ранее 18 января агентство Reuters написало, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.