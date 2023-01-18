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Глава комитета Госдумы по экологии назвал торговлю углеродом способом зарабатывания денег

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Некоторые страны запустили пилотные проекты по торговле углеродом, чтобы заработать деньги. Об этом изданию «Чистое будущее» рассказал глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Необходимо понимать, что это (торговля углеродом) не столько борьба с изменением климата, сколько способ зарабатывания средств, в том числе для дальнейших инвестиций. По оценкам «ВТБ Капитала», к 2025 году оборот на этом рынке может достичь $100-300 млн, а к 2030 году — $1,5-3 млрд», — отметил он.

Также, по данным Кобылкина, ни одна страна в мире еще не смогла отказаться от углеводородов. Европейские импортеры заменили российские поставки американскими, нарастили добычу угля и инвестируют в развитие альтернативной энергетики. Парламентарий подчеркнул, что быстро отказаться от природных ресурсов не получится.

На прошлой неделе глава ассоциации VdKi Александра Бете сообщил, что немецкие компании-импортеры каменного угля смогли найти замену российскому ресурсу в США, ЮАР и Колумбии.

Ранее 18 января агентство Reuters написало, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.

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