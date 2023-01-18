Аудиторы: число закрытых в России компаний на 13,6% превысило число открытых в 2022 году

В России было открыто 242,1 тыс. новых компаний в прошлом году. При этом закрыто было 280,2 тыс. коммерческих предприятий. Таким образом, число закрытых компаний превысило число открытых на 38,1 тыс. или 13,6%. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Как уточнили аудиторы, разница между количеством закрытых и открытых компаний оказалась минимальной с 2015 года.

«В прошлом году открытых компаний было меньше, чем закрытых, на 38,1 тыс. или на 13,6%. Это минимальная разница с момента старта кампании против фиктивных и недействующих бизнесов», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Как уточнили аудиторы, количество открытых компаий в 2022 году оказалось на 8,6% больше, чем годом ранее. При этом число закрытых предприятий упало более чем на четверть – 25,1%.

Трубникова отметила, что количество ликвидированных организаций снижается уже третий год подряд. При этом число ежегодно регистрируемых компаний держится примерно на одном уровне. Трубникова допустила, что статистика говорит об очищении экономики России от фирм-однодневок.

FinExpertiza проводила исследование на основе статистики Федеральной налоговой службы.