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РБК: почти половина российских бизнесменов сосредоточились на «выживании»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Почти половина российских предпринимателей – 48% — заявили о планах сохранить свою деятельность как таковую или производственные показатели на текущем уровне в ближайшие год-два. Выпуск новых товаров не входит в их планы, пишет РБК со ссылкой на опрос, который провели рейтинговое агентство «Эксперт РА», Институт комплексных стратегических исследований, а также Институт экономики роста им. П.А. Столыпина. Авторы исследования пришли к выводу, что существенная часть российского бизнеса сейчас ориентирована на выживание, а не на развитие.

Как пишет РБК, 43% опрошенных уверены, что экономическая обстановка в целом негативно повляла на их бизнес. 12% респондентов планируют нарастить выпуск продукции более чем на 30%.

Авторы исследования уточнили, что бизнесменам сложно выводить на рынок новую продукцию, так как текущая экономическая ситуация привела к увеличению их расходов. Также наблюдается нестабильность или недостаток как такового рыночного спроса. По мнению авторов, результаты опроса говорят о том, что российская экономика подвержена высоким рискам стагнации.

Опрос был проведен в ноябре прошлого года в форме анкетирования. Было опрошено 1056 представителей российского малого и среднего бизнеса – руководителей и собственников. В основном это были компании из строительного сектора, обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли.

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