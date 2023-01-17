Стоимость летних туров в Турцию для россиян выросла почти на 30% в 2023 году

Летний отдых в Турции для россиян в 2023 году подорожал практически на треть (30%) по сравнению с показателем 2022 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Контрактные цены на летнюю Турцию в этом году выше примерно на 30%, чем в прошлом, но у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему бронированию со скидками в 40-60% и фактически в беспроцентную рассрочку», — отметили в публикации.

По данным ассоциации, больше всего, то есть на 40%, подорожали туры на проживание в пятизвездочных популярных гостиницах.

В АТОР добавили, что до конца января можно купить туры в Турцию с вылетом в июне в трехзвездочные отели, где будет опция «все включено», по акции раннего бронирования в среднем за 47 тыс. руб. на человека. Уже в четырехзвездочные отели ценник поднимается до 58 тыс. руб. с человека. А вот за туры с проживанием в пятизвездочных отелях придется отдать от 52 до 98 тыс. руб. Причем данные цены являются минимальными.

10 января туроператор из турецкого города Сиде Эрол Гюльдал высказал мнение, что Турция должна отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона ради большего заработка.

До этого агентство DHA со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза сообщило, что турецкая Анталья стала самым популярным курортом Турции среди россиян в 2022 году, провинцию посетили более 3 млн туристов из России.