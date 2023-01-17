В Нацбанке Украины сообщили, что местный бизнес ждет дальнейшую девальвацию гривны в этом году

Нацбанк Украины опубликовал исследование деловых ожиданий бизнеса страны. В нем говорится, что украинские предприниматели ждут дальнейшей девальвации гривны. По их мнению, в 2023 году курс национальной валюты Украины может ослабеть до уровня в среднем 42,6 гривны за доллар. Результаты исследования регулятора приводит агентство РИА Новости.

«…ожидается …дальнейшее ослабление курса (гривны). Среднее значение обменного курса – 42,59 гривны за американский доллар», — говорится в статье.

В исследовании приняли участие 637 компаний из 21 региона Украины. Они были опрошены в период с 31 октября по 30 ноября прошлого года.

21 июля 2022 года Нацбанк Украины решил на 25% снизить фиксированный курс гривны. НБУ перешел от политики плавающего курса гривны к фиксированному 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине. Тогда НБУ зафиксировал гривну на уровне 29,25 за доллар. 21 июля Нацбанк понизил курс на четверть, доллар стал стоить 36,56 гривен. В НБУ привели несколько доводов в пользу такого решения. Там пояснили, что это позволит «поддержать устойчивость экономики»: фиксация курса должна сдержать инфляцию. Еще одна цель — увеличить конкурентоспособность украинских производителей. Кроме того, новый обменный курс увеличит приток и, соответственно, продажу валютной выручки экспортерами, уточнили в НБУ. Тогда аналитики сказали «Газете.Ru», что в целом решение НБУ приведет к инфляции и снижению доходов украинцев.

Курс гривны в течение 2022 года корректировался, по итогам третьего квартала 2022 года он достиг 41,93 гривны за доллар США.