Роскомнадзор составил протокол в отношении «Уралхима» за утечку данных сотрудников

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании «Уралхим» за утечку персональных данных сотрудников, его зарегистрировал Мировой суд Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мировой участок №376 Пресненского суда Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении АО «ОХК «УРАЛХИМ», — сказала агентству пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Представитель суда пояснила, что претензии к «Уралхиму» связаны с утечкой данных сотрудников компании, которые разместили в Telegram-каналах. В этом увидели правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.13.11, предприятию грозит штраф от 60 до 100 тыс. руб.

Ранее стало известно о публикации в открытом доступе данных пользователей Mail.ru. В общей сложности было опубликовано свыше 3,5 млн записей с адресами электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru. Присутствовали номера телефонов, имена и фамилии пользователей.

В компании заявили, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса.