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Власти Болгарии договорились с Грецией о возобновлении проекта нефтепровода в Бургас

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Depositphotos

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что власти страны  провели успешные переговоры с Грецией о возобновлении проекта трансбалканского нефтепровода для снабжения сырьем принадлежащего российскому «Лукойлу» НПЗ в городе Бургас. Об этом сообщает Reuters.

По словам Радева, правительство Болгарии договорилось с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Греции Катериной Сакелларопулу в ближайшее время возобновить проект Бургас-Александруполис. Он подчеркнул, что теперь поставки будут идти в Бургас.

«Это необходимо для нашего НПЗ, а также для других заводов в Черноморском регионе, чтобы они могли получать нефть со всего мира», — рассказал Радев.

По словам, министра энергетики Болгарии Росена Христова, согласно его ожиданиям, меморандум о взаимопонимании с Грецией будет подписан в ближайшие пару недель, тогда две страны смогут начать работу над инженерными вопросами проекта.

Ранее стало известно, что после вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, а также ввода предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки марки нефти ESPO из Дальневосточных портов.

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