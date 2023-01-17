В Госдуме рассказали о сроке годности цифрового рубля, внедряемого в Росссии

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что цифровой рубль не будет иметь срока годности после его внедрения в РФ. Об этом информирует ТАСС.

«С моей точки зрения, [срок годности цифрового рубля] — это вечность», — ответил парламентарий на вопрос о том, будет ли цифровой рубль иметь ограниченный срок годности для стимулирования потребительской активности.

Аксаков добавил, что вопрос цифровизации станет одним из самых важных в российском законодательстве.

«Мы внесли законопроект о цифровом рубле. <...> Эта третья форма денег — наряду с наличными и безналичными рублями в банках будут еще и цифровые», — рассказал он во время онлайн-сессии «Рублевая зона» 2023 года.

Депутат призвал уделить максимальное внимание защитным моментам, связанным с законодательным регулированием цифрового рубля.

По его мнению, инновационная форма рубля предоставит стране преимущества, в том числе с преодолением санкционных решений недружественных государств.

29 декабря в Госдуму внесли законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля в России.

Председатель ЦБ Набиуллина ранее сообщала, что Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года.