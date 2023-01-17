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Энергетик Листовский заявил о снижении цен на российскую нефть из-за ситуации в Китае

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Hasan Jamali/AP

Средняя цена на нефть марки Urals упала до самых низких за два года показателей из-за ситуации в Китае. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

«Падение цен произошло не на все марки нефти, а только на нефть марки Urals — в продажах России она составляет только треть. Она действительно сейчас торгуется на таком уровне, но это зависит от сезонного спроса, в частности, от закупок Китая», — отметил Листовский.

По его словам, основные проблемы сейчас связаны с нестабильной обстановкой на китайском рынке на фоне эпидемии коронавируса. То есть Китай штормит, как и его биржевые индексы, и вместе с этим складывается нестабильная ситуация на нефтяном рынке.

Он добавил, что в ближайшие несколько недель ситуация с коронавирусом в Китае должна стабилизироваться, после чего страна снова начнет потреблять больше нефти марки Urals. Остальные же нефтяные показатели чувствуют себя нормально.

14 января ежедневная газета The Telegraph India, ссылаясь на представителей министерства нефти и промышленности страны писала, что Индия может ограничить покупку нефти из России, если будут изменены некоторые условия.

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